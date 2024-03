Tondelli Reading a Intercity . Letture e non solo alla Limonaia

Le parole di Pier Vittorio Tondelli unite alla forza della musica. Un connubio riuscito quello in scena, questa sera dalle 20,30 al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino nell’ambito del Festival Intercity Winter 2024, con "Tondelli reading", alla sua seconda edizione, a cura di Bruno Casini e Cricket’s Lullaby. Tondelli Reading è un appuntamento annuale di Intercity Winter dell’associazione culturale Teatro della Limonaia, una serata di letture e non solo, un happening dedicato allo scrittore emiliano scomparso nel 1991, in occasione della terza edizione rivista e ampliata di Tondelli e la musica, colonne sonore per gli anni ’80 a cura di Bruno Casini (Interno4 edizioni).

Molti gli ospiti che interverranno alla serata in rappresentanza di realtà culturali e del mondo dello spettacolo e della musica. I Crickets’ Lullaby poi torneranno sul palco del Teatro della Limonaia per il secondo anno consecutivo a omaggiare Pier Vittorio Tondelli attraverso l’esecuzione di brani di artisti amati dallo scrittore di Correggio. Per questa edizione 2024 dell’iniziativa proporranno un set dedicato interamente a Brian Eno, con pezzi scelti da due dei suoi album più significativi e influenti per tutta la musica d’avanguardia (ma non solo) degli anni Settanta e Ottanta: "Another Green World" e "Before and after scienze". L’ingresso è gratuito su prenotazione. Domani, sempre con inizio alle 20,30, il festival proseguirà dando invece spazio alla comicità con "Comedian Quasi uno stand-up Comedy Show" di Carlo Turati e Antonello Taurino che sarà in scena, unico interprete, e curerà anche la regia. Nato nel 2018 dopo un’estate passata interamente al Fringe Festival di Edimburgo, Comedian, in prima regionale al Teatro della Limonaia, è un recital in stile Stand-up Comedy in cui il protagonista per darsi un tono, azzarda un raffinato omaggio agli stand-up Comedian anglosassoni. Quindi: microfono, asta, niente scenografia e i racconti della sua vita di comico, attore e docente trapiantato da Lecce a Milano. Un recital che, costantemente aggiornato, da anni gira l’Italia mietendo successi su palchi come lo "Zelig", per approdare poi anche in Svizzera (a New York City, Parigi, Londra, Amsterdam e, nella versione inglese, perfino al Fringe Festival di Edimburgo, dove calca i palchi dei grandi Comedians anglosassoni.