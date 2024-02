’Tomorrow’s Parties’ e il futuro dell’uomo

Una fotografia delle speranze e delle paure di un’intera epoca. Uno sguardo brillante, commovente e visionario sul futuro.

E’ per questo che fin dal suo apperire un decennio fa al pubblico britannico, ’Tomorrow’s Parties’ è diventata una delle più acclamate pièce della compagnaia Forced Entertainment, fondata e guidata da Tim Etchells.

Dopo il successo delle tournée in Europa, Usa e Australia, Robin Arthur (tra i membri della compagnia) e Roberto Castello con la produzione di Aldes hanno deciso di tradurre e riallestire lo spettacolo, che arriva così per la per la prima volta non in lingua originale, in modo da rendere accessibile questo piccolo capolavoro anche al pubblico italiano senza l’ostacolo dei sovra titoli.

’Tomorrow’s Parties’, distributo da Fondazione Toscana Spettacolo, sarà in scena venerdì prossimo al Teatro Niccolini di San Casciano alle 21, fuori abbonamento, interpretato da alcuni fra i maggiori interpreti della scena contemporanea italiana: Marco Cavalcoli, Roberto Rustioni, Simona Generali, Caterina Simonelli.

Il testo racconta di una donna e un uomo, in uno spazio incorniciato solo da un festone di lampadine colorate, che giocano ad avanzare ipotesi, dalle più verosimili alle più paradossali, sul futuro che attende il genere umano.

Il meccanismo, per quanto semplicissimo, scatena ben presto un fuoco d’artificio di lucida, disincantata, intima, profonda, e a tratti amara, introspezione. Visioni utopiche e distopiche, scenari fantascientifici, incubi politici e fantasie assurde, che finiscono, a poco a poco, per disegnare un affresco straordinariamente ricco e preciso delle speranze e delle angosce del nostro tempo.

O.Mu.