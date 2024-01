Tommaso Venni sulle punte: "Il sogno? Ballare negli Usa"

Solo 48 posti a disposizione su 200 candidature arrivate da tutta Europa. Difficilissimo, anzi quasi proibitivo, cogliere l’opportunità ma il giovane ballerino di Sesto Fiorentino, Tommaso Venni, 17 anni compiuti da poco, è riuscito nell’impresa di essere selezionato per Deft, un ambitissimo progetto di interscambio culturale di alta formazione di danza classica.

In particolare, il progetto consiste nella realizzazione di una suite tratta dal balletto di repertorio classico "Coppélia" nella quale il corpo di ballo sarà composto da allievi di base classica selezionati attraverso una audizione mentre i ruoli solistici saranno interpretati da danzatori provenienti dal Royal Ballet di Londra. La residenza artistica, che vedrà gli allievi impegnati a tempo pieno per il montaggio dello spettacolo, si svolgerà a Rimini dal 20 al 28 aprile prossimi e il coreografo e direttore di scena sarà Michele Vegis, ex ballerino del corpo della Scala di Milano dal 1998 al 2010. "Sono molto felice – racconta lo stesso Tommaso – perché si tratta di una grande opportunità: ho fatto l’audizione la scorsa domenica al Teatro di Rimini dove sarà realizzato lo spettacolo e sono stato selezionato. Fra l’altro, dato mi è stato assegnato un punteggio alto, ho anche ottenuto una borsa di studio 100% per una settimana in estate ad Andalo con la Royal Academy of Dance e sicuramente anche questa sarà un’occasione importante per crescere". Avere opportunità professionali nel mondo della danza è infatti un sogno e un obiettivo preciso di Tommaso che, ultimamente, ha fatto anche alcune scelte precise in questo senso.

Dopo una formazione al Teatro della Scala cui era approdato all’età di 15 anni e pur avendo superato l’esame per il passaggio al sesto corso ha infatti deciso di rientrare a Firenze, da Sabrina Margarolo Asd Ballet, per proseguire il suo percorso da professionista partecipando a concorsi, audizioni e stage: "Ho preso questa decisione – racconta – perché il mio obiettivo sarebbe quello di poter uscire fuori dall’Italia, dove le prospettive per un danzatore sono abbastanza limitate, per tentare un’esperienza all’estero: in Europa, magari, mi piacerebbe la Spagna ma al di fuori dei confini europei anche gli Stati Uniti. Sicuramente per le mie esperienze future il progetto del Deft a Rimini potrà essere importante anche perché mi permetterà di lavorare a fianco di professionisti importanti come quelli del Royal Ballet di Londra dai quali, sicuramente, avrò tanto da imparare".