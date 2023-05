Tommaso Mazzanti apre a Las Vegas il ventesimo negozio dell’Antico Vinaio "Orgogliosi. Solo nei nostri sogni"

"Solo nei nostri sogni avremmo potuto pensare di aprire una location a Las Vegas. Siamo entusiasti e orgogliosi. Non vediamo l’ora di aprire". Così, con una dichiarazione a Forbes e con un post su Facebook, l’imprenditore fiorentino Tommaso Mazzanti ha annunciato l’apertura a Las Vegas del terzo negozio dell’Antico Vinaio in terra statunitense (dopo i due a New York). Si tratta del ventesimo store nel mondo che porta il nome di quel che una volta era un piccolo negozio di alimentari in via de’Neri. Un successo inarrestabile per Mazzanti e le sue celeberrime schiacciate.