Tommaso Bisagno. Signa ricorda l’ex sindaco

A dieci anni dalla morte di Tommaso Bisagno, Signa ne ricorda l’impegno politico e umano. Oggi si terrà una piccola cerimonia : alle ore 17 un intervento del sindaco di Signa, nell’atrio del palazzo comunale e alle 18 una messa. La giornata sarà anche l’occasione per parlare della petizione sottoscritta da più di 40 cittadini e ribadita da una mozione di "Uniti per Signa" per dedicargli una strada: l’atto è stato approvato nell’ultimo consiglio . Nato a Signa il 4 aprile 1935, laureato in chimica, Bisagno è si è iscritto alla Democrazia Cristiana nel 1956 ed è stato consigliere comunale a Signa dal 1964. È stato eletto nella circoscrizione di Firenze alle regionali del 1970 e del 1975. Eletto poi alla Camera. Ha ricoperto il ruolo di sottosegretario di Stato alla Difesa nel I e II Governo Craxi e nel VI Governo Fanfani e quindi di sottosegretario ai Lavori pubblici nel I Governo Amato. Dal 1990 al 1995 è stato sindaco di Signa.