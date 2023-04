Sfondano la porta della macelleria con un tombino: rubati 300 euro

Firenze, 10 aprile 2023 - Ladri in azione nella notte a Firenze. Con un tombino hanno sfondato la porta di una macelleria portando via circa 300 euro dal fondo cassa. È accaduto nella serata di ieri, domenica 9 aprile, in via della Rondinella a Firenze. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato lo stesso proprietario dell'esercizio commerciale che ha trovato il tombino vicino alla porta infranta. A quel punto ha dato l'allarme e si è rivolto alle forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta cercando di risalire agli autori del firto. Le indagini sono tuttora in corso.

