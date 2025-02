"Tombini stasati dopo decenni di incuria"

La ’piscina’ è sparita in via Moravia con grande soddisfazione di chi abita in zona. "Dopo 31 anni di attesa – spiega infatti il capogruppo sestese della Lega Daniele Brunori – finalmente il Comune di Sesto ha provveduto a stasare i tombini e ripulire le caditoie del giardino di via Moravia. Un intervento necessario, frutto di una nostra mozione in Consiglio, delle numerose segnalazioni dei cittadini e dell’attenzione della stampa locale. L’intervento è avvenuto dopo che, a seguito delle recenti piogge, il giardino si era trasformato in una piscina fangosa, rendendolo impraticabile per i cittadini, e confermando ancora una volta quanto fosse urgente un’azione di manutenzione".

L’operazione di ‘ripulitura’ fra l’altro è stata piuttosto elaborata: "I lavori – prosegue Brunori - sono stati eseguiti con 5 operai e 2 autobotti del Consiag, che hanno dovuto impiegare un’intera mattinata per rimediare a decenni di incuria. Sono state ripulite le fogne grandi e piccole, rimosse le erbacce lungo i camminamenti e tagliati alcuni tondelli di ferro pericolosi. Un intervento atteso da troppo tempo e che lascia aperta una domanda: quanto è costato questo lavoro straordinario? Se il Comune avesse effettuato una manutenzione regolare, intervenendo ogni 5-6 anni, probabilmente si sarebbero risparmiati soldi pubblici e disagi per i cittadini. Questa comunque non è una nostra vittoria, ma la vittoria di tutti i cittadini".