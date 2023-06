Tiziano Ferro a Firenze, 500.000 fan attesi, ecco le guide per raggiungere lo stadio

Oltre 500.000 persone sono attese a Firenze per il ritorno, dopo sei anni dall’ultimo tour, di Tiziano Ferro allo stadio Artemio Franchi.

Per gestire la mole di fan che si riverseranno nelle strade fiorentine, sono state emanate delle guide utili per raggiungere tranquillamente il concerto.

L’Organizzazione sconsiglia l’utilizzo dei mezzi propri, dato che la zona intorno allo stadio è sprovvista di parcheggi. Inoltre, avverte di non parcheggiare nelle aree vicino al cavalcavia dell’Affrico, via Vitelli, cavalcavia Le Cure e Ponte al Pino, dato che saranno soggette a restringimenti stradali. Il parcheggio dedicato al concerto si trova in via Della Chimera, davanti alla Stazione di Rovezzano. Da lì, sarà possibile prendere il treno per Arezzo che porterà direttamente alla Stazione di Campo di Marte, distante qualche minuto a piedi dallo stadio. Altri parcheggi consigliati sono quelli di Piazza Alberti, Piazza Beccaria e S.Ambrogio, da dove è possibile raggiungere l’Artemio Franchi in 10-20 minuti a piedi. Infine, gli altri parcheggi (Parterre, Fortezza, Stazione e Porta a Prato) permettono di raggiungere lo stadio servendosi di mezzi pubblici.

I treni saranno disponibili fino a tarda ora, nelle tratte verso Arezzo, PratoPistoia, Siena, EmpoliPisaLivorno e Santa Maria Novella.

Per chi volesse prendere un taxi, il Taxi Point è attivo all’incrocio tra Via Frà Paolo Sarpi e Via Mannelli.

Le linee di autobus Autolinee Toscane (www.at-bus.it) che portano vicino allo stadio sono la 6,11,17 (da Piazza della Stazione), 10 (da Piazza della Libertà), 20 ( da Piazzale Montelungo-Fortezza)..

Per qualsiasi aggiornamento, visitare la scheda concerto su www.bitconcerti.it