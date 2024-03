Tirreno CT, edizione ’24 con ottimi risultati

Tirreno CT dà appuntamento al 2025, dal 23 al 26 febbraio, per l’edizione numero 45. L’evento di Carrarafiere ha mostrato tutto il proprio valore nell’ambito dell’accoglienza e della ristorazione conquistato sul campo in quasi mezzo secolo di vita. Ancora una volta sono stati i numeri, di presenze e di espositori, a decretare il successo della manifestazione. Ma è stata soprattutto l’elevata qualità e professionalità degli eventi, delle gare e degli incontri che hanno caratterizzato Tirreno CT. L’interesse si può notare anche dalla provenienza delle aziende espositrici, che arrivano a Tirreno CT e Balnearia da 77 province di 15 regioni italiane e da 3 stati esteri (4 espositori da Austria, Francia e Spagna). Per quanto riguarda le regioni, il gradino più alto del podio spetta alla Toscana, e con il 32,5% degli espositori totali. Seguono Lombardia, 17,5%, Emilia Romagna 11,5%, Veneto 9,5%, Liguria e Piemonte, 6% ciascuna.