Tiriamo una riga e ripartiamo dall’inclusione

Dario

Nardella*

Abbiamo strutture fatiscenti è troppo vecchie, come il caso di Sollicciano. Lo diciamo da anni che andrebbe gradualmente demolito e ricostruito secondo canoni moderni che consentano un trattamento umano dei detenuti e condizioni di lavoro più dignitose per chi vi passa molte ore al giorno. Il vero problema è il mancato obiettivo della pena di puntare alla rieducazione della persone. Nonostante i tanti progetti condivisi dal Comune di Firenze con Sollicciano sono ancora poche le occasioni lavorative e di formazione per chi sconta la pena e difficili le operazioni di reinserimento sociale. Il risultato è sotto i nostri occhi: c’è un tasso di recidiva altissimo per cui chi delinque torna a farlo una volta fuori dal carcere anche perché nessuno gli ha dato la possibilità di fare diversamente o trovare un lavoro. I cittadini non sanno che con i soldi pubblici si investe pochissimo sulla rieducazione del condannato e che tutto questo genera più insicurezza nelle città.

In più la struttura di Sollicciano è pensata male e ora mostra tutti i suoi limiti. Lo Stato e tutte le istituzioni pubbliche coinvolte devono avere il coraggio di ripensarlo, di investire di più sul reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, di coinvolgere le autorità locali e il terzo settore per costruire modelli di inclusione. Infine il personale di polizia è sempre carente, il sovraffollamento non finisce e anche l’assistenza medica e psichiatrica è estremamente complicata e limitata il che aumenta le criticità già esistenti, come dimostrato dai numerosi suicidi e atti di autolesionismo dei detenuti. È duro ammetterlo, ma su Sollicciano e sul sistema carcerario italiano si deve tirare una riga e ripartire da zero o almeno da quei pochi buoni esempi che ci sono in Italia.

*Sindaco di Firenze