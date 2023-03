Tira e molla sul parcheggio a ore Dietrofront del Comune: torna gratis

di Manuela Plastina

Il parcheggio di via I Maggio a Tavarnuzze torna gratuito: cancellata la delibera di giunta firmata nel luglio scorso che istituiva la sosta a pagamento nella grande area di fronte alle scuole. Quel parcheggio non è usato solo dalle tante famiglie degli studenti, ma è anche a servizio del centro commerciale, delle attività sportive e in generale di tutta la cittadinanza di Tavarnuzze, che lamenta una mancanza generica di posti auto. La scelta di metterlo a pagamento era stata criticata dagli stessi imprunetini che in poco tempo hanno raccolto più di 350 firme in una petizione popolare lanciata a metà gennaio contro una decisione giudicata "incomprensibile e ingiusta". Da subito il consigliere Gabriele Franchi (Cittadini Per) aveva contestato la scelta, giudicandola "il modo per far cassa più odioso e iniquo possibile".

Ma c’è voluta una mozione presentata dalla stessa maggioranza per costringere il Comune al retrofront: è stata sottoscritta dagli ex Pd, i "fuoriusciti" nelle scorse settimane dal partito locale, ossia i consiglieri nonché assessori Matteo Aramini e Sabrina Merenda insieme a Lucilla Lepri e Paolo Magnelli seguiti dalla collega Stefania Giusepponi di Italia Viva. Nella loro mozione ricordavano che quella delibera è passata con soli due voti favorevoli: quello del sindaco Calamandrei e dell’assessore Binazzi; astenuti gli assessori Cioni e la stessa Merenda; assente Aramini. "Quella decisione – suggerivano – è da considerare una fase sperimentale, da rivedere con un ripensamento".

Mozione approvata, col solo voto contrario del consigliere Canuti. Il parcheggio davanti alla Ghirlandaio torna gratuito. Gabriele Franchi, soddisfatto, ringrazia i cittadini che hanno firmato la petizione, ma ricorda che "le scelte della giunta sono di tutti gli assessori" e che da luglio quando è stata approvata "i "fuoriusciti" si siano svegliati solo a febbraio. Impruneta è un paese talmente strano che invece che festeggiare per un risultato ottenuto, siamo costretti a festeggiare per una scempiaggine amministrativa a cui si è posto rimedio". Intanto ha presentato una mozione per eliminare la tariffa anche all’altro parcheggio diventato a pagamento: quello di Bottai, snodo fondamentale alle porte di Firenze utilizzato da pendolari e turisti.