Tir in fiamme nella galleria di Firenzuola: Autostrada A1 chiusa per ore

È stato chiuso per diverse ore, da giovedì notte fino a ieri mattina alle 10, il tratto dell’autostrada A1 Direttissima, tra il bivio con la A1 e Firenzuola, in direzione Firenze, dove un mezzo pesante, che trasportava biscotti, è andato in fiamme all’interno di una galleria, al km 26. Il ripristino della piena percorribilità del tratto, spiega Autostrade per l’Italia, è stato possibile grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, con quattro autobotti e 20 uomini coadiuvati da due squadre del servizio antincendio della Direzione di tronco di Firenze di Autostrade che ha inoltre messo in campo circa 50 uomini e circa 15 mezzi tra autospazzatrici, piattaforme elevatrici, motopale, scarrabili, autogrù e carri attrezzi. Inoltre due squadre hanno distribuito dell’acqua agli utenti in coda.