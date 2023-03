Tik Tok ’ruba il tempo’ ai liceali

Quanto i giovani siano catturati dai social network lo sappiamo bene, ma i risultati dell’ultimo sondaggio riguardante l’uso di Tik Tok, fatto su alcuni liceali fiorentini, lasciano qualcosa su cui riflettere. Ben il 70% degli studenti, infatti, non si rende conto del tempo che scorre mentre lo usa ed un altrettanto afferma di usarlo fino a notte fonda. "Noi lavoriamo sull’uso responsabili dei social network e della tecnologia – dice la sociologa Ester Macrì, docente all’università e fondatrice di “Rete e Sviluppo“, la società che ha fatto il sondaggio – Su 436 liceali di Firenze che hanno risposto, il 37,15% dichiara che gli è capitato “spesso“ di passare del tempo su TikTok fino a tarda notte senza accorgersi del trascorrere del tempo. A cui si aggiunge un 31,19% che ha addirittura dichiarato che gli capita “sempre”. Al 18,80% è capitato raramente e solo al 12,84% degli studenti non è capitato mai" spiega. "TikTok è costruito per tenerci incollati ore, e questo anche agli adulti – continua – Il dialogo all’interno della scuola e la formazione di docenti, educatori e degli stessi ragazzi è fondamentale per fornire risposte a questo preoccupante trend. Servono percorsi che stimolino gli adolescenti a riflettere da protagonisti sull’uso che fanno delle piattaforme digitali" conclude

Gabriele Manfrin