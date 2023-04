Tifariti, gelo e pioggia nella scuola "Presto il via ai lavori sul tetto"

di Sandra Nistri

Non sono servite le segnalazioni di studenti e genitori, né i servizi sul nostro quotidiano o l’intervento della troupe di "Striscia la Notizia". La sede distaccata Tifariti di viale Di Vittorio del Calamandrei è tal quale. Da ultima, l’inviata del programma satirico di Canale 5, contattato dagli studenti, aveva documentato per esempio le temperature ‘glaciali’ presenti in varie classi, condizione che avevano costretto ad uscite anticipate degli studenti. Eppoi pure era stato evidenziato il problema annoso delle infiltrazioni d’acqua in alcune aule e laboratori, con l’effetto muffa e, addirittura, la nascita di funghi sulle pareti.

Ad oggi, la maggior parte di questi problemi non è definitivamente risolta. Tuttavia, pare capire che, dopo la conclusione del necessario iter burocratico, ci sarebbe il via ai lavori per la copertura del tetto, ad opera della Città metropolitana, e questo dovrebbe essere imminente o comunque vicino. Sono stati intanto conclusi invece, a cura della stessa Metrocittà, che ha la gestione degli istituti superiori, i lavori per la scalinata esterna e il giardino, mentre la scuola, a proprie, spese, ha provveduto alla sostituzione di infissi in alcune classi e all’acquisto di alcune stufette, ora per fortuna non più necessarie vista la stagione.

Intanto la situazione della scuola Calamandrei, della succursale e della sede centrale di via Milazzo, che presenta anch’essa diverse problematiche, è stata al centro dell’ultimo consiglio comunale con la discussione e l’approvazione, all’unanimità, di una mozione presentata dalla Lega. "La maggioranza e l’opposizione – sottolineano i consiglieri della Lega Daniele Brunori, Maurizio Vitrano e Roberto Abate – si impegneranno a far sì che venga sensibilizzata la Città metropolitana, la Regione e il governo. E sindaco e giunta si impegneranno pure a chiedere il cronoprogramma degli interventi di ripristino agibilità e vivibilità della sede di via Milazzo, della succursale e della palestra in viale di Vittorio, continuando a porre maggiore attenzione su questa problematica. D’altra parte, la Lega si impegnerà anche a informare il governo, di cui fa parte, e il ministro Valditara, della annosa questione di pluridecennale memoria". Secondo la Lega, in consiglio – "il capogruppo Pd ha assicurato che entro l’estate 2024 saranno portati a termine tutti gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di vivibilità delle strutture scolastiche".