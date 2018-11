Firenze, 6 novembre 2018 - Lutto in Toscana per la morte di Tiberio Barchielli, fotografo che per molti anni ha seguito Matteo Renzi, diventando il suo fotografo ufficiale. E' lo stesso Renzi, con un post su Facebook, a dare la notizia della morte di Barchielli con un post in cui saluta l'amico. "Ciao Tiberio. Grande fotografo, grande amico, grande uomo. Sono stato fortunato a lavorare con te. Ti voglio bene": questo il post di Renzi. Barchielli, sessant'anni, era di Rignano sull'Arno. Per molti anni ha lavorato anche nel fotogiornalismo.

