"Ti vuoi allenare? Allora paga" Beffa per la campionessa mondiale

Acque tempestose in piscina. Fresca di medaglia d’oro conquistata ai recenti Mondiali di nuoto in Giappone nella staffetta mista 4x1500 di fondo in acque libere a Fukuoka, un oro e un argento agli Europei di Roma l’anno scorso, la campionessa Ginevra Taddeucci, lastrigiana di 26 anni, è tornata nei giorni scorsi ad allenarsi per la Coppa del Mondo di Parigi. Doveva gareggiare stamani nella Senna ma la gara è stata rinviata a domani per problemi di inquinamento del fiume. Nei giorni scorsi dunque, l’atleta giunta all’ingresso della piscina comunale di Empoli, si è vista chiedere il biglietto per entrare in vasca. Come fosse una comune bagnante e non un’atleta di rango internazionale e per di più arcimedagliata. La vicenda è nata da un post polemico su Facebook di Giovanni Pistelli, allenatore della campionessa e presidente del Team Nuoto Toscana Empoli, dove Taddeucci è cresciuta sportivamente. "Non ne facciamo una questione di soldi, ma di principio perché ci siamo sentiti mortificati dal trattamento ricevuto", spiega Pistelli che parla di "una mancata occasione, che diversamente si sarebbe potuto cogliere".

Pistelli si è rivolto anche al presidente della egione Eugenio Giani, rispondendo al post di congratulazioni scritto dal governatore in occasione del podio iridato: "La informo che l’atleta lastrigiana Ginevra Taddeucci, neo campionessa del mondo, è costretta a svolgere i propri allenamenti fuori sede da ormai un anno. La società sportiva Team Nuoto Toscana Empoli, che la sostiene e le consente un’adeguata preparazione, non è in grado di pagarle una corsia tutta per lei per le 24 ore di allenamento settimanale. Quindi, ci spostiamo dove è accolta gratuitamente". Il post assai appuntito ha scatenato l’aspra replica del presidente di Acquatempra, società che gestisce l’impianto natatorio empolese, Alessandro Manetti: "Stimiamo Ginevra Taddeucci e siamo contenti dei suoi risultati, ma sebbene sia un’atleta empolese, è in forza alle Fiamme Oro e alla Canottieri Napoli, come indicato nelle convocazioni per i Mondiali di Fukuoka, sul sito della Federazione italiana nuoto. Ginevra si allena spesso anche nelle nostre piscine, beneficiando da sempre della nostra più completa disponibilità. La polemica scatenata contro Aquatempra dal presidente del Team Nuoto Toscana Empoli non ha alcun senso".