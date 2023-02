Ti dico come cambia la montagna

Giovedì sera primo appuntamwento dell’iniziativa denomimnata "Montagna prossima", ovvero di quel percorso di partecipazione per la rigenerazione culturale e sociale della montagna fiorentina che vedrà coinvolti Londa e San Godenzo. Si parte da quest’ultimo, e più precisamente dal circolo parrocchiale Don Bosco, dove giovedì alle 20,30 si terrà il primo degli incontri in programma. L’obiettivo è coinvolgere la comunità nella definizione degli interventi di rigenerazione e valorizzazione del territorio che opotranno essere portati avanti grazie ai circa due milioni di euro di investimenti ottenuti grazie al Pnrr e ai progetti presentati per la riqualificazione dei vecchi borghi. L’appuntamento di giovedì sarà solo il punto di inizio di una serie di presentazioni, tavoli di lavoro, incontri di co-progettazione per under 35, diffusi sul territorio e di eventi finali, aperti a tutti, in un fitto calendario che va da domani a giugno.