Thriller alla Giunti Odeon. Arriva Donato Carrisi

Lunedì 22 gennaio (ore 19) alla Giunti Odeon, lo scrittore Donato Carrisi presenta "L’educazione delle farfalle" (Longanesi). Un thriller psicologico dall’immediata lettura filmica che tiene col fiato sospeso fino all’ultima pagina, ed è anche un viaggio emozionante verso la formazione dell’istinto materno della protagonista. La protagonista è Serena, conosciuta come lo ’squalo biondo’, donna determinata e indipendente, broker di successo nel mondo dell’alta finanza, da sempre padrona indomita del proprio destino. Ma una notte, mentre la neve cade silenziosamente, uno chalet s’incendia illuminando la valle tra le maestose montagne. Quando la casa di legno crolla, restano soltanto i sussurri impauriti di chi è riuscito a fuggire in tempo, mentre per Serena qualcosa cambia drasticamente. Dopo l’incendio la sua vita si trasforma in qualcosa di terribilmente inaspettato: sarà mai possibile che l’istinto materno, da lei sempre rifiutato, si riveli più potente del fuoco, del destino e persino dell’intero universo? È possibile che si scopra l’amore per un figlio solo in momenti estremi, quando tutto sembra perduto per sempre? Il romanzo è un viaggio senza ritorno nei recessi più oscuri dei nostri cuori, un’esplorazione delle paure più profonde di ognuno di noi.

La presentazione del libro è a ingresso libero fino a esaurimento posti. A seguire il firmacopie mentre alle 21 la proiezione del film "La ragazza nella nebbia" con introduzione dello stesso Carrisi. Info: su www.giuntiodeon.it.