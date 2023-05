Thollem McDonas al Teatro del Progresso

di Giovanni Ballerini

FIRENZE

In tanti lo definiscono moderno griot, lodandone la capacità di incorporare nella propria musica i mille incontri e le diverse influenze di una vita musicale in continuo movimento. Non solo pianista, ma anche vocalist e sperimentatore elettronico, Thollem McDonas è a suo agio in ogni ambito musicale, dal sound contemporaneo più avanzato al free jazz, dal punk rock alla libera improvvisazione. Di sicuro seguire un concerto di McDonas è un’avventura al centro della musica, ma anche all’incrocio delle arti. Non a caso nel live che vedrà protagonista il pianista californiano oggi venerdì 5 maggio alle 21,30 al Teatro della casa del popolo "Il progresso" di via Vittorio Emanuele II, McDonas avrà al suo fianco la visual artist Acvilla, che contribuirà a dare nuove prospettive allo show e amplificherà con le sue creazioni l’articolato immaginario dei brani in programma. I due artisti presenteranno insieme a Firenze la performance "Thollem’s Hot Pursuit of Happiness + Obstacle Illusion with filmmaker Acvilla", che Thollem ha creato come veicolo per la sua interpretazione da solista dei brani creati con le sue band. Ci sarà anche spazio per proporre dal vivo qualche anticipazione delle nuove brillanti canzoni che il musicista. Il risultato è un’avvolgente esperienza multimediale che abbina la performance solista di Thollem ai film e all’approccio visuale unico di Acvilla, che utilizza apparecchiature digitali con una mentalità analogica. Ingresso 10 euro riservato soci ArciUisp.