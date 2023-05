THiNK, ultimo giorno del festival dedicato alla cultura digitale

Ultimo giorno per THiNK, il Festival della Cultura digitale a Figline. A Villa Casagrande, nella biblioteca comunale di via Locchi, al Teatro Garibaldi e a Palazzo Pretorio il festival propone incontri per tutti i gusti, mentre piazza Ficino accoglie lo street food con tanti truck e musica dal vivo grazie alla collaborazione con Pro Loco "Marsilio Ficino" e Food Festival. Si parla di intelligenza artificiale, metaverso, gaming, social media e nuove tecnologie al servizio del lavoro, della cultura e della scuola in workshop, laboratori per bambini, giochi e esperienze VR. La tavola rotonda di domani al Garibaldi è dedicata al rapporto tra donne e tecnologie, approfondito sia sul versante delle opportunità offerte dall’universo 4.0 sia attraverso storie di successo e difficoltà. Tra le proposte di oggi, la possibilità di dipingere la Gioconda con nuovi colori, una passeggiata nell’antica Roma e un viaggio nel mondo di Leonardo grazie alle esperienze virtuali di Palazzo Pretorio, ma anche come salvarci dall’invasione aliena attraverso un videogioco creato apposta per il festival. Gli educatori di strada spiegheranno ai giovani i comportamenti a rischio nel mondo dei videogiochi, ma non solo mentre Sbriser, giovane youtuber che mette in scena i videogiochi con cui si diverte, incontrerà i suoi fan al Garibaldi. Il programma intero su www.thinkfestival.it.