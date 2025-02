Think Festival. Tre giorni di laboratori

Figline diventa virtuale: grazie a un progetto di realtà aumentata in chiave culturale e storica, cittadini e turisti potranno scoprire una città che per lo più non conoscono, viaggiando nella virtualità e poi nella realtà attraverso il grande patrimonio locale in maniera innovativa e coinvolgente. Un modo per valorizzare il territorio e la sua storia e cultura e invogliare, grazie alle nuove frontiere tecnologiche, a una conoscenza più approfondita e interattiva. È una delle novità che saranno presentate al Think Festival, l’evento dedicato alla cultura digitale e all’innovazione tecnologica.

La quinta edizione, in programma dal 16 al 18 maggio a Figline, è già in piena attività organizzativa. Per tre giorni il centro si trasformerà in un grande laboratorio multimediale a cielo aperto: tra Palazzo Pretorio, il teatro Garibaldi, piazza Ficino e la biblioteca Marsilio Ficino, in programma conferenze con esperti del settore, laboratori per bambini e ragazzi, un’area gaming con console di ultima generazione e retrogaming, esperienze immersive in realtà virtuale e momenti di socialità con lo street food. Si parlerà anche di social media e web security. "Con Think – sottolinea l’assessore alla cultura Dario Picchioni - vogliamo stimolare il pensiero critico e diffondere una vera cultura digitale accessibile a tutti". L’evento sarà ancora una volta del tutto gratuito. Info e programma: www.thinkfestival.it.

Manuela Plastina