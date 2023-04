Think festival anticipa i tempi

Quest’anno il "THiNK-Festival della Cultura digitale" anticipa le sue date al 12, 13 e 14 maggio. Con workshop, laboratori per bambini, esperienze di realtà virtuale, proporrà riflessioni di stretta attualità come il "lavoro digitale". Già da questa settimana parte la campagna di comunicazione in cui una ragazza indossa un visore e guarda al futuro, in un ambiente tra il futuristico e il richiamo alle balze del Valdarno: tutto è ricreato grazie all’intelligenza artificiale e al lavoro dell’agenzia Jets group, illustrato durante il festival al Palazzo Pretorio. "Un modo per spiegare quanto fanno i professionisti per un campagna del genere, in cui l’I.A. è strumento e non sostituto della creatività umana" sottolinea l’assessore Dario Picchioni. Tra i focus di quest’anno, il rapporto donne-tecnologia e le opportunità al femminile del mondo 4.0.