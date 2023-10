"The Tilt of Time". Il tempo e le sue forme per gli studenti dello Ied

Il tempo nelle sue diverse forme e accezioni: ciclico, eterno, presente, lineare, frammentato, distorto, biologico e personale. Da qui il titolo, "The Tilt of Time" della mostra collettiva allo Ied Firenze, con le opere di Giulio Aldinucci, Fabrizio Ajello e Francesco D’Isa, Chiara Bettazzi, Alessandro Gandolfi, Jacopo Jenna, Namsal Siedlecki. L’esposizione (fino al 30 novembre) nasce in relazione alla mostra "Anish Kapoor. Untrue Unreal" a Palazzo Strozzi e segna il terzo anno di collaborazione tra il master in Curatorial practice di Ied Firenze e la Fondazione Palazzo Strozzi, che alla Strozzina ospiterà un programma di performance. "Una serie di eventi storici recenti rende attualissimo il tema del tempo - spiega Danilo Venturi direttore Ied –, il quale è sempre correlato a quello dello spazio, come storia e geografia. Per questo è importante dedicare gli spazi veri e reali della scuola per dare continuità a Anish Kapoor. Untrue Unreal. La scuola è il luogo dove i giovani danno forma allo spirito del tempo".