"The State of the Union" Da Tajani alla Cristoforetti Firenze capitale d’Europa

di Lisa Ciardi

La città di Firenze protagonista nel dibattito su presente e futuro dell’Europa. Con tanti ospiti: dal ministro Tajani all’astronauta Cristoforetti. Ha preso il via ieri, a Fiesole, la conferenza ‘The State of the Union’, organizzata come ogni anno da Istituto Universitario Europeo, Città Metropolitana, Università e Comune di Firenze, Agenzia Erasmus +Indire e Regione, con il supporto della Fondazione CR. Partner dell’evento Ordine e Fondazione dei Giornalisti della Toscana: sul sito della Fondazione diretta streaming dell’evento. Per la giornata inaugurale, la Badia Fiesolana ha visto l’intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, della commissaria europea agli Affari Finanziari Mairead McGuinness e del commissario europeo all’Agricoltura Janusz Wojciechowski.

Tajani si è recato poi alla seduta solenne del Consiglio regionale. "Il 9 maggio è la festa dell’Europa – ha detto - ma le feste non devono essere solo un atto burocratico. Firenze vanta uno dei primi europeisti della storia: Dante Alighieri che prefigurò un’Europa politica. L’Europa fa parte della nostra identità ed è la storia della Grecia, di Roma, del cristianesimo e dell’umanesimo". In Consiglio regionale, dopo l’Inno alla Gioia e quello di Mameli suonati dall’orchestra ‘SaràBanda’ della scuola elementare Massimiliano Guerri di Reggello, anche gli interventi del presidente e vicepresidente della commissione regionale Politiche europee, Francesco Gazzetti e Giovanni Galli.

"La Festa della Liberazione si celebra in Italia e Portogallo – ha detto quindi il presidente dell’aula, Antonio Mazzeo -. Il sogno dell’Europa unita nasce a Ventotene, da un antifascista, Altiero Spinelli, che partecipò anche alla Resistenza. Per questo mi appello al ministro Tajani: facciamo diventare il 25 aprile il giorno europeo della Liberazione dal nazifascismo". "L’Europa è in noi e con noi – ha concluso Giani -. Basti pensare che le norme della nostra comunità sono per il 70% connesse all’Eu. Ma ci sono anche le risorse economiche come Pnrr per 6miliardi e 600milioni di euro o i fondi strutturali per 3,3 miliardi".

Al termine della seduta solenne, il presidente Mazzeo ha consegnato al ministro Tajani la ‘Festina Lente’, simbolo della flotta di Cosimo I dei Medici. Oggi ‘The State of the Union’ continuerà a Palazzo Vecchio. Ad aprire i dibattiti, insieme al presidente dell’Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse, ci saranno e Giani e il sindaco Nardella, che anticiperanno uno degli interventi più attesi, quello di Josep Borrell Fontelles, alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione Eu. Prenderanno la parola poi i ministri degli Esteri di Austria, Slovacchia, Svezia e il vicepresidente Bce, Frank Elderson.