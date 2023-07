The Ocean Race e le meraviglie della vela

Stefano

Morandi

The Ocean Race 2022-2023 è stata la quattordicesima edizione del giro del mondo con la barca a vela una competizione iniziata lo scorso anno ad Alicante in Spagna in ritardo rispetto alle previsioni iniziali a causa della pandemia Covid-19. Questa importante manifestazione velica si è conclusa a Genova; a ricordarlo è un bel francobollo appartenente alla serie tematica "Lo Sport" con valore in tariffa B Zona 3 corrispondente a €. 3,10 che il nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso il 22 Giugno 2023. Nella vignetta del francobollo è disegnata una barca a vela dell’Austrian Ocean Racing in navigazione diretta verso Genova, con la Città facilmente riconoscibile perché rappresentata da inequivocabili simbologie architettoniche sullo sfondo di un bel mare azzurro. L’evento è stato seguito da centinaia di migliaia di appassionati di vela in tutto il mondo che amano le competizioni sportive e con attenzione seguono queste imbarcazioni mentre attraversano gli oceani, Atlantico, Indiano, Pacifico e Meridionale in una estenuante regata che poi rappresenta anche la migliore occasione per sensibilizzare la pubblica opinione e i media sulla tutela del mare e sull’importanza delle nostre acque. In contestualità all’arrivo dell’ Ocean Race, a Genova si è svolto anche il Waterfront di Levante ideato dall’Arch. Renzo Piano un avveniristico e rivoluzionario progetto che propone un nuovo stile di vita attraverso l’architettura moderna mediante sistemi di costruzione ecosostenibili.