The Mall, rubano 2mila euro di abbigliamento . I carabinieri arrestano due uomini in fuga Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Reggello per furto aggravato in concorso: avevano rubato 2000 euro di capi di abbigliamento da The Mall. I Carabinieri hanno intercettato l'auto con il bottino e i due sono stati identificati e arrestati.