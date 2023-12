Shopping senza pagare al centro commerciale The Mall, presi con 2mila euro di abiti rubati

Reggello, 19 dicembre 2023 – Arrestati in flagranza con l’accusa di furto aggravato in concorso dopo un maxitaccheggio da duemila euro all’outlet The Mall.

I carabinieri di Reggello hanno arrestato in flagranza due sudamericani che avevano attirato l’attenzione dei militari tra i diversi clienti che nella giornata di sabato pomeriggio hanno riempito i negozi del noto outlet. Sono stati fermati e identificati prima che potessero scappare verso il casello dell’autostrada. A bordo dell’auto c’era la refurtiva: diversi capi di abbigliamento di lusso per un valore complessivo di circa 2mila euro che i due erano riusciti ad occultare all’interno di borse schermate per evitare di far scattare i sistemi d’allarme ai varchi d’uscita. I due sono perciò stati arrestati in flagranza.