Teste di maiale e anatre laccate in vendita senza autorizzazione Scatta la multa da 5.000 euro

Una cinquantina di chilogrammi di alimenti cotti privi di alcuna indicazione e, secondo l’Asl, non destinabili al consumo umano, venduti senza autorizzazione. Tra queste teste di maiale, anatre laccate, tentacoli e interiora varie. È quanto hanno trovato ieri all’Osmannoro gli agenti della Municipale che, insieme ai colleghi di Sesto e all’Asl, hanno effettuato un controllo mirato ai banchi gestiti da cinesi posizionati in via Di Vittorio e via dei Giunchi configurando di fatto un mercato non autorizzato. In dettaglio erano esposti vari alimenti come teste di maiale tagliate, anatre laccate, tentacoli presumibilmente di polpo, interiora la cui natura non era ben identificabile, pelle di maiale cotta. Gli alimenti in vendita erano privi di qualsiasi indicazione d’origine, il giorno di preparazione, le modalità di conservazione e le caratteristiche organolettiche. Per il venditore è scattata la multa per l’attività di vendita abusiva (5.000 euro).