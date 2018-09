Firenze, 3 settembre 2018 - Via ai test di ammissione alle facoltà universitarie: per i corsi a numero chiuso scatta infatti una delle prove più attese e temute, quella che appunto decreterà chi potrà entrare e chi no. Un momento fondamentale nella formazione della matricola universitaria, ovvero dei ragazzi che si affacciano al futuro dopo la maturità.

A Firenze tutti gli esami di ammissione si svolgeranno alla Fortezza da Basso. Qui tutte le prove scatteranno alle 8.30. Si parte lunedì 3 settembre con il corso di laurea in disegno industriale. Martedì 4 settembre l'attesissimo test di medicina. Mercoledì 5 è invece il turno di Scienze e tecniche psicologiche. Architettura è invece in programma giovedì 6 settembre. Scienze motorie è invece il 7 settembre. Martedì 11 e mercoledì 12 settembre spazio invece a Scienze dell'educazione e Professioni sanitarie.

L'università di Pisa svolge invece i suoi test al Polo Fiere di Lucca. Anche qui il clou è martedì 4 settembre, quando ci sarà il test di medicina con 1400 studenti che svolgeranno la prova.

Per quanto riguarda Siena, il testi di medicina di martedì 4 settembre è nel complesso del Policlinico Le Scotte. In totale sono circa duemila gli studenti che parteciperanno. Per permettere di raggiungere con facilità la sede dei test, è sconsigliato arrivare presso l’ospedale con la propria auto.



Il traffico verrà dirottato verso il parcheggio della stazione ferroviaria in piazzale Rosselli, dove saranno disponibili i servizi di autobus urbani con le linee n. 3, 10, 17, 77.