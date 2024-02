Tessile per la casa e intimo de luxe

Eva

Desiderio

Due fiere insieme, nell’ultimo fine settimana, a Firenze per la moda intima e per il tessile per la casa. Appuntamenti importanti che raccontano quanto la città conti anche in questi ambiti con due fiere di tutto rispetto che potrebbero essere molto potenziate. Sono Immagine Italia & Co per l’intimo e il beachwear con Maredamare, promosse da Underbeach e dal suo presidente Alessandro Legnaioli, e Firenze Home Textile promossa da Firenze Fiera e dal suo presidente Lorenzo Becattini per tutto quello che riguarda il tessile per la casa, gli hotel, la nautica, le spa, la teleria e le fragranze d’ambiente. Ambiti importanti che sono oltre che di moda anche di lifestyle, argomento di grande attualità in questo mondo tanto difficile per il panorama internazionale che riporta i consumi ad essere personali e personalizzabili. Perchè l’abito ci veste ma la casa ci accoglie. "Lo svolgimento in contemporanea di Firenze Home Texstyle di Immagine Italia & Co. alla Fortezza da Basso dal 10 al 12 febbraio scorso - dice Lorenzo Becattini presidente di Firenze Fiera - riconferma l’importanza e la centralità del nostro quartiere fieristico come sede ideale, nel cuore di Firenze, per saloni internazionali di prestigio". In una Fortezza che si sta riqualificando, con messa in sicurezza degli spazi e creazioni di nuovi padiglioni fieristici che possono permettere spazi moderni non solo per le fiere di Pitti Immagine ma per tante altre manifestazioni. Così tra tovaglie e copriletti, completi da notte e lingerie deluxe ecco che Firenze ha spiccato un nuovo volo che si spera sia sempre più alto creativamente e di qualità. Ad Immagine Italia & Co c’erano 180 collezioni per l’inverno 2024-2025, il 42% in arrivo dall’estero. Special guest lo stile italiano della biancheria per la persona che, non dimentichiamolo mai, ha avuto esempi grandissimi a Firenze e in Toscana.