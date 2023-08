Tesserini venatori, via alla consegna Come ritirarli con appuntamento Ecco le regole da seguire

Al via la consegna dei tesserini venatori per la stagione 2023-2024. Il ritiro del tesserino cartaceo, da effettuare solo su appuntamento rivolgendosi al Contact Center 055055 potrà avvenire il martedì, il mercoledì e il giovedì con orario 9-13, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17, nei seguenti uffici comunali: Sportello al Cittadino - U.R.P. del Quartiere 2, Villa Arrivabene, in piazza Alberti 1a, per i residenti nel Quartiere 2 (Campo di Marte); Sportello al Cittadino - U.R.P. del Quartiere 3, in Via Tagliamento 4, per i residenti nel Quartiere Quartieri 1 (Centro Storico) e 3 (Gavinana e Galluzzo); Sportello al Cittadino - U.R.P. del Quartiere 4, Villa Vogel, in via delle Torri 23, per i residenti nei Quartieri 4 (Isolotto e Legnaia) e 5 (Rifredi). Si segnala in particolare che per il ritiro bisogna presentarsi con il “documento per richiedere il tesserino venatorio” compilato, ma può essere delegata altra persona utilizzando il modulo “delega per il ritiro del tesserino venatorio”.