Tesi più Banditaliana a San Salvi Folk doc e l’omaggio a don Milani

A San Salvi non è Ferragosto senza Riccardo Tesi e Banditaliana. I Chille de la Balanza invitano fiorentini e turisti a trascorrere la serata di oggi nel verde dell’ex-città manicomio per il tradizionale concerto di Riccardo Tesi e Banditaliana. Da anni, ormai, il 15 agosto (ore 21,30), Tesi & C. deliziano il pubblico con la loro musica tradizionale e popolare contaminata dai suoni dal mondo. Fin dal suo esordio nel 1992, Banditaliana è composta da Maurizio Geri, voce solista e chitarrista funambolico il cui stile fonde le tematiche legate alla musica mediterranea con l’improvvisazione swing-manouche, e Claudio Carboni, sassofonista dotato di un fraseggio secco e preciso, cresciuto nella migliore tradizione del liscio. Sul palco con loro ovviamente Riccardo Tesi, compositore e organettista di fama internazionale, uno dei musicisti più audaci e autorevoli della scena world europea, artefice della riscoperta dell’organetto diatonico in Italia che ha rivoluzionato il vocabolario di questo strumento popolare, forzando i ristretti confini della musica etnica. E durante la serata non mancheranno i brani da solista nell’album del pistoiese Tesi, "La giusta distanza", un viaggio attraverso melodie ispirate da viaggi in tutto il mondo: Argentina, Beirut, Irlanda, Messico...

Per assistere al concerto occorre prenotare (tel.whatsapp 335.6270739, mail a [email protected]; ingresso 15 euro, ridotto soci Coop e Arci 12 euro). Ma Ferragosto non è solo musica a San Salvi. Alle 20 i Chille chiudono il loro straordinario festival dedicato al priore di Barbiana, don Lorenzo Milani: il videomaker Marco Triarico presenta il docufilm "I Care. Don Lorenzo Milani 100" (ingresso libero, consigliata la prenotazione). Domani, San Salvi ospita l’iniziativa "Il film lo scegli tu", in replica i successivi mercoledì 23 e 30. Il tema dell’edizione 2023 è "Preferirei di no. Film sulla disobbedienza": il pubblico potrà scegliere la pellicola da vedere tra una serie di titoli d’attualità.

Barbara Berti