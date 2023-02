Terziario Donna e le imprese generative

"Diventare imprese generative" è il convegno promosso da Confcommercio Toscana con il gruppo regionale Terziario Donna, che rappresenta le imprenditrici dei settori commercio, turismo e servizi, in programma oggi dalle 9.30, negli spazi recuperati del Granaio dell’Abbondanza (ex Caserma Cavalli) sul lungarno Soderini. Sul palco a colloquiare con il pubblico, con la moderazione del direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, si alterneranno la presidente Terziario Donna Confcommercio Toscana Donatella Moica (nella foto), la direttrice di Qn, La Nazione e Il Resto del Carlino Agnese Pini, la coordinatrice dell’Archivio della Generatività Sociale Patrizia Cappelletti, l’architetto Aida Morelli, presidente del Parco del Delta del Po, e il docente di Social Innovation dell’Università Liuc Mario Varon. In apertura anche i saluti del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del sindaco di Firenze Dario Nardella.

"Il nostro obiettivo è riflettere e interrogarci, attraverso le voci di ospiti autorevoli, su un nuovo modello d’impresa e di società che possa essere generativo – spiega la presidente di Terziario Donna Confcommercio Toscana Donatella Moica – Tutto nasce dalla consapevolezza che un’impresa non può considerarsi una monade separata dal contesto in cui opera. Questo è tanto più evidente quando pensiamo alle aziende del terziario, che sono strettamente collegate al benessere della città e del quartiere in cui si trovano. È da qui che vogliamo ripartire, dal ripensare le imprese come driver di valore e di cambiamento generativo, sociale, economico e ambientale per il territorio".