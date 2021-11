Firenze, 23 novembre 2021 – Dopo il via libera dell'Aifa, è arrivata la circolare del ministero della Salute, in vigore da mercoledì 24 novembre: chi ha completato il primo ciclo vaccinale da cinque mesi può prenotare la terza dose. Scende di un mese, dunque, da sei a cinque, il tempo che deve trascorrere prima di fare il richiamo e da mercoledì 24 novembre, anche sul portale della Regione Toscana, si potrà prenotare la terza dose.

Al momento su prenotavaccino.sanita.toscana.it sono aperti gli slot per il personale sanitario, delle Rsa, degli over 40, over 60 e over 80 che hanno completato il primo ciclo vaccinale da almeno sei mesi. Possono prenotare il richiamo anche i vaccinati con Johnson&Johnson e le persone maggiorenni con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti o preesistenti.

Intanto, nella giornata del 22 novembre, hanno ricevuto la terza dose di vaccino anti Covid oltre 6.100 toscani nlla fascia di età tra i 40 e i 59 anni. La somministrazione è avvenuta negli hub vaccinali della Toscana con siero Moderna. Alla stessa data, le prenotazioni sul portale regionale degli over 40, aperte il 19 novembre scorso, sono oltre 31mila.