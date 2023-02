Terrore all’ora di pranzo Due rapinano la banca

Rapina a mano armata ieri nella filiale di Incisa del Credito Cooperativo del Valdarno Fiorentino. Nella tarda mattinata, intorno alle 12,50, due uomini sono riusciti a introdursi nella banca. In tasca avevano un taglierino. Il volto era parzialmente travisato: entrambi indossavano una mascherina chirurgica a copertura di tutta la parte inferiore del volto, un accorgimento che in epoca post Covid non suscita più tanti sospetti. Avevano inoltre in testa un berretto calzato fino a coprire tutta la fronte, difficile dunque stilare un identikit e tentare di identificarne i tratti somatici.

I due rapinatori a quell’ora hanno trovato la filiale vuota, anche perché – forse non casualmente – sono entrati in banca in un orario molto vicino a quello di chiusura. All’interno hanno trovato soltanto il direttore e una dipendente. Appena riusciti a introdursi all’interno, i due banditi hanno tirato fuori un taglierino e minacciato i dipendenti della filiale i quali nonostante la tensione hanno però seguito il dettagliato protocollo antirapina. Ai malviventi sono stati consegnati circa 44mila euro in contanti. I due uomini sono poi riusciti a scappare e a dileguarsi. Subito dopo la loro uscita dalla filiale, dall’interno i dipendenti hanno dato l’allarme chiamando il 112, i carabinieri della vicina stazione di Figline Valdarno sono arrivati in meno di dieci minuti. Nessuno è rimasto ferito durante il colpo, ma la paura provata è stata tanta.

Le indagini sono in pieno corso da parte dei carabinieri supportati dalla sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo di Firenze. Erano anni che nel Valdarno fiorentino non avvenivano episodi del genere. Questa mattina comunque la filiale Bcc di Incisa sarà regolarmente aperta al pubblico.

Manuela Plastina