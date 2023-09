Territorio e cultura. Giovedì il festival sulla rigenerazione urbana e sociale Da giovedì a Firenze 64 speaker nazionali e internazionali discuteranno di rigenerazione urbana, cultura, innovazione sociale e attivismo climatico in 7 talk e 4 workshop. Lama Impresa Sociale cura il progetto "Many Possible Cities" fino al 30 settembre.