Territorio e criticità nell’area. Il convegno ’Per una nuova città’

‘Per una nuova città’: questo il convegno organizzato dal M5S - Gruppo Firenze e Hinterland, sezione di Campi, in programma lunedì 29 aprile alle 16 in sala consiliare. "Un appuntamento – spiegano gli organizzatori – voluto per discutere di territorio, criticità e interventi ecosostenibili all’interno della Città metropolitana di Firenze, in un’area ‘baricentrica’ come è quella della Piana". Partendo da un dato di fatto: "L’incremento della popolazione in 30 anni a Campi è stato del 26%, il più alto in Toscana, con norme e regole per la gestione del territorio pensate oltre 20 anni fa e ormai superate". Alla vigilia della redazione del Poc, oltre al sindaco Tagliaferri (nella foto) e Ernesto D’Agati, saranno presenti Marco Massa, urbanista e membro di Italia Nostra, Giorgio Pizziolo e l’architetto Claudio Cantella.

P.F.N.