Terremoto politico a Figline Incisa Il sindaco caccia il vice

Il passaggio del consigliere Matteo Nocentini a Italia Viva, pur rimanendo in maggioranza, ha creato un terremoto politico a Figline Incisa. La coordinatrice comunale di Iv Francesca Sottili si dimette: "Ha annunciato il suo passaggio in accordo con gli organismi provinciali e regionali, senza alcun confronto con me: è una ferita insanabile". I due consiglieri rimanenti in ’Per Figline Incisa’ Ciucchi e Gabbrielli hanno cambiato il nome in ’Gruppo socialista’, ma di quella ormai ex lista era rappresentante Enrico Buoncompagni, vicesindaco anche in virtù di un accordo di maggioranza.

E il sindaco Giulia Mugnai lo fa fuori dalla giunta. "Non è più espressione di alcuno schieramento di maggioranza – dice –. Il suo silenzio nell’ultimo consiglio di fronte alla chiusura della lista civica di cui era espressione, mi amareggia. Ambiguità politiche sono incompatibili con la permanenza in giunta". Replica Buoncompagni: "Non sapevo della scelta dei due consiglieri, per questo sono stato zitto. Prendo atto della decisione della sindaca di revocare l’unico assessore non Pd e costituire, ad un anno dalle elezioni, un esecutivo a trazione di sinistra, senza alcuna componente moderata".

Manuela Plastina