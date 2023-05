Terremoto nella giunta Mugnai Di Fede è il nuovo vicesindaco

di Manuela Plastina

Giovanni Di Fede è il nuovo vicesindaco di Figline Incisa Valdarno. Lo ha chiamato al suo fianco Giulia Mugnai al posto di Enrico Buoncompagni. Di Fede prende le deleghe alle Politiche sociali e per l’Inclusione, Cooperazione internazionale, Commercio e Centro storico. All’assessore Dario Picchioni viene aggiunta la delega allo Sport, mentre Giulia Mugnai tiene per sé Protezione civile, Lavori pubblici e Infrastrutture.

Uomo del Pd, Di Fede ha grande esperienza di amministrazione, ultima in ordine cronologico come vicesindaco di Emiliano Fossi a Campi Bisenzio fino al commissariamento. È stato anche assessore alla Provincia di Firenze, componente del Cda di Indire, e ha ricoperto vari incarichi al ministero della Pubblica Istruzione e all’Ufficio scolastico regionale. "Di Fede – dice il sindaco Mugnai – ci garantirà di proseguire con competenza e dedizione il lavoro avviato negli anni passati".

Poi Mugnai torna sui motivi che l’hanno portata a togliere le deleghe a Buoncompagni: "E’ venuta meno la fiducia: da mesi si susseguivano voci su giochini di potere con l’opposizione. Il suo silenzio e le mie richieste di chiarimento cadute nel vuoto mi hanno dato conferma".

Poi lo accusa di aver lavorato "per obiettivi personali e per una corsa in solitaria come prossimo candidato sindaco".

Replica Buoncompagni: "Tutto fondato su voci e chiacchiere per giustificare qualcosa che non è giustificabile". Accusando i due ex compagni di lista Ciucchi e Gabbrielli, che hanno chiuso il gruppo "Per Figline Incisa" di cui anche lui era espressione, per trasformarlo in gruppo socialista "senza alcun rispetto e senza avvisarmi. Non parliamo di fiducia e correttezza: io ho solo lavorato per il territorio".