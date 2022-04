Terremoto Firenzuola, non ci sono danni in provincia di Firenze

Per approfondire :

Firenzuola (Firenze), 19 aprile 2022 - Una scossa di terremoto di 3.8 gradi Richter: un sisma chiaramente avvertito dalla gente ma che non ha provocato danni in provincia di Firenze. Accade intorno alle 18 di martedì 19 aprile. Il sisma è stato registrato a 6 km dall'abitato di Firenzuola, in provincia di Firenze.

La Protezione Civile della Città Metropolitana monitora la situazione ma non i segnalano danni a cose o persone. Il sisma si è verificato a una profondità di circa 14 km. Il terremoto è stato chiaramente avvertito in Emilia Romagna. L'orario preciso del sisma è stato le 17.49. "Da un primo riscontro con le sale operative di emergenza non si registrano criticità", riferisce appunto la Città Metropolitana.