Terremoto Arrivano i fondi. Un milione e mezzo per l’emergenza

MUGELLO

Un milione e 558 mila euro: sono le risorse stanziate dalla Regione, e destinate a Marradi e Palazzuolo sul Senio per l’emergenza terremoto dello scorso settembre. La gran parte dei fondi andrà a Marradi, che ha subito la quasi totalità dei danni. Qui su 95 edifici per cui era stato richiesto un sopralluogo,47 sono inagibili, 7 solo parzialmente: 36 abitazioni private, otto edifici religiosi e tre immobili pubblici. La quantificazione dei danni è ancora parziale ma serviranno, intanto 244 mila euro per il ripristino del centro civico e 122 mila per la scuola "Dino Campana". A Palazzuolo gli edifici su cui sono stati segnalati danni sono 12, e tra questi sette abitazioni private. Tre edifici sono parzialmente inagibili e solo l’oratorio di Sant’Antonio non potrà essere riaperto fino alla messa in sicurezza. Nel fondo regionale 925 mila euro sono per il contributo di ‘pronto ripristino’ per "le abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate o sgomberate a seguito del sisma e per le seconde case laddove la loro instabilità pregiudichi l’abitabilità di abitazioni principali".

Si tratta di un contributo da 25 mila euro ad abitazione, per interventi strutturali ma anche per far tornare a funzionare impianti od ascensori, con acconto del 20 per cento e poi erogazioni sulla base dell’avanzamento dei lavori con saldo non oltre aprile 2025. "Questa delibera e lo stanziamento di risorse sono un atto importante, un passaggio indispensabile per ricominciare con fiducia", commenta Tommaso Triberti, sindaco di Marradi. Che però sottolinea che è un primo passo: "Con questo stanziamento - dice - non si risolvono tutti i problemi, ma si tratta di risorse fondamentali, soprattutto per le prime case. Grazie al presidente, all’assessore e alla Protezione civile ".

Paolo Guidotti