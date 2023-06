Terremoto a Firenze, Sismologo Meletti, "Scossa isolata, poco probabile sciame sismico"

"Pare piuttosto improbabile che la scossa di Poggibonsi possa dare origine a uno sciame sismico". Carlo Meletti, ricercatore e sismologo della sede pisana dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sta osservando l’evoluzione della situazione dalla scossa di ieri.

Come valutate l’accaduto?

"Riteniamo sia una scossa isolata, in una zona che storicamente non ha mai avuto terremoti molto forti. Un rilascio di energia simile può avvenire ovunque in Italia".

Eppure la percezione da parte dei cittadini c’è stata. E’ opportuno preoccuparsi?

"Quello che sappiamo è che in Toscana, ce lo dice la geografia delle valli che vanno verso l’Arno, la conformazione del territorio è stata prodotta nel tempo dall’azione di faglie che hanno provocato il ribassamento di queste stesse valli dove oggi scorrono i fiumi".

Ma qual è la presumibile origine di questo terremoto?

"Sappiamo che il tipo di meccanismo che ha provocato questo terremoto è analogo a quello di Siena o prima ancora nella zona del Chianti fiorentino. Si tratta di terremoti distensivi che provocano l’allontanamento di due porzioni della crosta terrestre, visto il movimento dell’Appennino verso l’Adriatico".

Collegamenti con lo sciame di 22 scosse dello scorso anno tra Ferrone e San Casciano?

"Non in maniera diretta. Siamo più spostati verso est. Semmai troverei analogie coi terremoti di Siena di qualche mese fa"

Nella zona fiorentina, ma anche nel senese, ieri ci sono state altre piccole scosse. Sono collegabili?

"A livello generale scosse anche molto piccole avvengono tutti i giorni, anche in zone non sismiche. La scossa è praticamente un rilascio di energia. Molte non vengono percepite. Quella di Poggibonsi invece è stata chiaramente avvertita e anche in altre località della Toscana. La scossa si è propagata a dieci chilometri di profondità nell’epicento. Ed è stata sentita fino a Pistoia e Arezzo, e a sud di Siena".

Fabrizio Morviducci