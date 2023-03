"Terra mia" Se la danza è tradizione

La danza come linguaggio delle tradizioni del territorio. Al Teatro delle Arti di Lastra a Signa, stasera (ore 21), la Compagnia degli Istanti mette in scena la quotidianità della vita di paese in "Terra Mia", spettacolo nato nell’ambito del progetto "Resi-dance" che ha visto la compagnia teatrale lavorare direttamente a Lastra a Signa per creare la messa in scena di questo lavoro coreografico liberamente ispirato al romanzo "Carlone. Vita di un italiano" di Libero Bigiaretti. Il progetto è nato dal desiderio del coreografo Roberto Lori di riscoprire le tradizioni popolari che da sempre costituiscono una parte molto importante del bagaglio culturale della nostra terra. In scena 15 allievi danzatori delle scuolelocali: la Luv Dance Movement di Lastra a Signa e Signa, Percorsi d’Arte Asd di Prato e la Compagnia New Ballet di Monteroni di Lecce.