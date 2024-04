Teresa Mannino al Puccini: "Mai smettere di sognare"

"Ritorno sui palchi dei teatri piena di desideri, racconti e interrogativi". Appena lasciati i fiori e i riflettori di Sanremo, dove ha ottenuto tributi da vera regina della comicità e da completa “one woman show“, Teresa Mannino si è tuffata nella sua tournée in giro per l’Italia, la stessa che stasera alle 21 la porta al teatro Puccini, con uno spettacolo, neanche a dirlo, sold out da giorni.

Al suo pubblico, che la segue ormai da decenni, arriva con “Il giaguaro mi guarda storto“, un altro monologo rigorosamente autobiografico, con le sue gag di siciliana trapiantata a Milano, col suo sguardo lucido e disincantato sul rapporto che lega gli uomini alle donne. Il risultato: ironia graffiante, intelligenza, grande tecnica attoriale e straordinaria capacità di improvvisazione.

"Il primo desiderio è quello di ritrovare il pubblico - racconta -, scambiare sguardi con ogni spettatrice e con ogni spettatore seduto in platea dalla prima all’ultima fila, nessuno escluso, per scoprire chi siamo diventati dopo questa assenza epocale".

Ma cosa dovranno aspettarsi gli spettatori, a parte una valanga di divertimento? "Ci saranno racconti dell’infanzia - prosegue Teresa Mannino –, così come si parlerà della difficile relazione che abbiamo con l’attesa, della perplessità nei confronti degli animali umani e della stima per le formiche". Tutto ciò con un filo conduttore: il desiderio, che Teresa definisce come lo stupore vitale che accende sogni, infuoca cuori e libera movimento.

Ma c’è dell’altro. “Il giaguaro mi guarda storto“ si annuncia come uno spettacolo persino interattivo: "Durante il nostro incontro potrete danzare con me, guardare in silenzio, fare domande o dare risposte - conclude -. Potrete anche chiudere gli occhi, ascoltare le mie parole come fossero una ninna nanna e addormentarvi, l’importante è non smettere di sognare e tenere gli occhi ben aperti una volta fuori dal teatro". Lo spettacolo è scritto dalla Mannino e Giovanna Donini, in collaborazione con Maria Nadott, regia di Teresa Mannino, produzione esecutiva e distribuzione Savà Produzioni Creative.