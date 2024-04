Terapie spettro autistico. Rimborsi alle famiglie. Garantisce la Regione

La Regione dovrà garantire la presa in carico dei pazienti con disturbi dello spettro autistico ovunque nello stesso modo e attivarsi per il rimborso delle terapie Aba e il loro riconoscimento definitivo all’interno dei livelli essenziali di assistenza. La mozione presentata come primo firmatario dal consigliere Marco Landi (Lega), poi sottoscritta da tutti i gruppi consiliari e approvata all’unanimità dal consiglio regionale, potrebbe rappresentare un punto di svolta nell’intricata burocrazia che affligge le famiglie con figli nello spettro autistico. Qualche mese fa grazie all’appello attraverso le nostre pagine di babbo Leonardo, è cominciata una battaglia politica, istituzionale e personale per il rimborso delle terapie Aba per tante, tantissime famiglie.

Tra delibere disattese e nuove, tanti genitori si sono ritrovati a spendere migliaia di euro ogni mese per sottoporre a queste terapie i loro figli. In tanti si sono visti negare i rimborsi, spesso in base alla loro Asl di appartenenza, con discriminazioni dunque in base al luogo in cui risiedono. La raccolta firme lanciata da Leonardo in vista di una class action, in poche ore ha raccolto oltre 5000 sottoscrizioni ed è finita appunto sui banchi della Regione. La mozione approvata ieri obbliga l’istituzione a occuparsi della continuità delle terapie, al riconoscimento dei percorsi di cura già prescritti per i piccoli pazienti e dei relativi rimborsi sia per l’anno passato che per quello in corso. Chiede anche di avviare politiche di inclusione per i pazienti e le loro famiglie e di coinvolgere le associazioni dei familiari.

La mozione segue la risposta dell’assessore Bezzini a un’interrogazione del gruppo di Fratelli d’Italia. "Ha confermato che in tutta la Toscana con parità di trattamento saranno garantiti i contributi per la terapia Aba – riferisce il consigliere Francesco Torselli -. Questo almeno fino al termine dei lavori del gruppo di esperti voluto dal ministero che sta studiando le linee guida definitive per l’applicazione di questa terapia". Rassicurazioni simili, ricorda il consigliere, "erano già arrivate dal direttore Gelli: ora abbiamo la conferma della giunta regionale dopo che l’ultima delibera di dicembre aveva generato solo confusione sospendendo l’erogazione dei contributi con disparità di trattamento nelle varie zone della Regione".

Due buone notizie, dunque, ma che comunque non bastano a famiglie che sostengono cure costose per i loro bimbi, quasi in toto a loro carico. "Attendevamo anche una variazione di bilancio promessa dal governatore Giani per aumentare i fondi per le famiglie con figli autistici – sottolinea il capogruppo di FdI -. Nonostante gli annunci, non è arrivata".

Manuela Plastina