Firenze, 17 agosto 2021 - I dati delle ospedalizzazioni in Toscana confermano che la vaccinazione salva chi ha completato il ciclo dagli effetti più gravi della malattia: oltre l’80% dei ricoverati nelle terapie intensive della Toscana non è vaccinato.

I numeri parlano una lingua priva di pregiudizi e raccontano la realtà dei fatti senza ideologie. A meno che non ne venga fatto un utilizzo strumentale, distorcendone la lettura. Per quanto sia efficace, qualsiasi vaccino non può coprire al 100%, dunque crescendo il numero dei vaccinati aumenta anche la popolazione che ha ricevuto la doppia dose ma finisce in ospedale: perché ci sono i non responder (persone che nonostante abbiano completato il ciclo non si immunizzano), una percentuale stimata prudenzialmente inferiore al 5%, un dato medio che varia a seconda del vaccino utilizzato e del periodo di somministrazione.

Ma in questa quarta ondata se la Toscana non avesse il 67% della popolazione vaccinata almeno con la prima dose, ma soprattutto il 56% che ha fatto anche il richiamo, la soglia di occupazione del 10% dei posti in terapia intensiva che fa scattare l’allerta sarebbe già stata superata da un pezzo.

Invece siamo al 6,5%, con 37 letti occupati, 4 in più rispetto al giorno precedente. Chi sono i ricoverati tra il 9 e il 15 agosto nelle terapie intensive della Toscana? 26 persone in sette giorni, 16 maschi e 10 femmine, con un’età media di 55 anni. La più giovane ha 22 anni, il più anziano ne ha 77. Delle persone in terapia intensiva l’80,8% non ha ricevuto alcuna dose di vaccino, l’11,5% ne ha fatta una e il 7,7% ha completato il ciclo.

La stragrande maggioranza dei casi gravi, stando ai numeri, è rappresentata da persone non vaccinate. A Careggi un uomo di 36 anni è sottoposto a cure intensive dal 10 agosto.

La curva epidemiologica non ha una crescita esponenziale, i nuovi casi, nella settimana che si è chiusa domenica scorsa, indica un aumento del 10% (4.880 casi contro i 4.421 della settimana precedente, quando l’aumento su quella prima fu dell’8%), ma nonostante ciò aumenta la percentuale d’incidenza delle prime diagnosi sui tamponi effettuati (siamo al 12,2%, era il 10,2% e ieri è schizzata al 19,7%), quel che è peggio, è che aumentano i ricoveri del 18%, da 283 a 334, e l’epidemia si sta diffondendo di nuovo anche tra gli over 60, ieri il 13% del numero complessivo di nuovi positivi.

Con questo andamento e con l’occupazione delle terapie intensive al 6,5% è possibile che a inizio settembre la soglia del 10% venga superata. Per questo è importante procedere rapidamente con la vaccinazione anche dei più giovani che sono la stragrande maggioranza dei contagiati: tra i casi registrati ieri il 26% ha meno di 20 anni, il 35% tra 20 e 39 anni.