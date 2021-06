Firenze, 15 giugno 2021 - Convalidato l'arresto e disposta la custodia cautelare in carcere per il marocchino di 34 anni che nella tarda serata di sabato, ha tentato di violentare una passante che, in bicicletta, stava attraversando i giardini di piazza caduti dei Lager, alla Fortezza da Basso di Firenze.

Il giudice, Giampaolo Boninsegna, ha ritenuto che la misura più idonea per lui fosse il carcere anche alla luce, oltre che della gravità dei fatti di cui è accusato, delle varie denunce a suo carico. L'uomo ha anche un precedente per violenza sessuale.