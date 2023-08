Tentata rapina nell’androne Anziana viene aggredita mentre rientra in casa

Aggredita alle spalle da uno sconosciuto subito dopo aver varcato il portone del condominio. È quanto capitato a una donna fiorentina di 82 anni, mentre per l’appunto stava rientrando nella sua casa, in zona Rifredi.

Il fatto risale a fine aprile, ma – a seguito delle indagine condotte – solo mercoledì mattina la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cittadino albanese di 40 anni indagato per tentata rapina aggravata e lesioni a un’anziana.

Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe seguito la vittima e, una volta raggiunta all’interno del palazzo, provato in tutti i modi a portare via la borsa che la donna aveva a tracolla. La signora ha raccontato di aver opposto un’energica resistenza senza mai mollare la presa, ricevendo però in cambio pugni e calci.

La donna ai tempi riportò un occhio nero e un taglio sullo zigomo e, a seguito della caduta dalle scale, delle contusioni giudicate guaribili con qualche giorno di prognosi.

Alla fine, però, la determinazione della malcapitata è riuscita a mettere in fuga il rapinatore, che nella confusione del momento, prima di scappare facendo perdere le proprie tracce, ha perso da una tasca un vecchio telefono cellulare che gli agenti hanno poi ritrovato sul pavimento.

L’apparecchio sequestrato ha poi svolto un ruolo fondamentale nelle indagini. La squadra mobile ha infatti usato il cellulare, intestato a una terza persona, per ricostruire la rete di contatti dell’uomo. Gli agenti hanno poi passato al setaccio le immagini delle videocamere cittadine, incrociando tabulati telefonici e immagini, arrivando così ad individuare un sospetto.

Il cittadino straniero, già noto per altri reati alle forze di polizia, è stato rintracciato dalla squadra mobile e accompagnato al carcere fiorentino di Sollicciano.

Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini preliminari e l’effettiva responsabilità della persona che ha ricevuto la misura cautelare saranno vagliate nel corso del successivo processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore della persona sottoposte ad indagini.

Pie.Mec