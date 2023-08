Tentata aggressione fra detenute Alla fine si fa male un’agente La denuncia del sindacato Sappe

Ancora momenti di follia in carcere a Sollicciano. Una detenuta ha tentato di aggredirne un’altra ma poi ha ferito una poliziotta penitenziaria. Lo rende noto il Sappe spiegando che "solo il tempestivo intervento del personale ha impedito che la tentata aggressione si concretizzasse, anche se poi è stata una agente a subìre le violenze della donna", denuncia Francesco Oliviero, segretario regionale per la Toscana del Sindacato autonomo polizia penitenziaria. "È successo che giovedì, verso le 17, una detenuta italiana, al rientro dal cortile dei passeggi, voleva aggredire un’altra ristretta per motivi non ancora accertati - spiega -. La poliziotta, con non poca difficoltà, riusciva ad evitare che le detenute venissero a contatto. Purtroppo la detenuta italiana, non avendo raggiunto il suo scopo, si scagliava con violenza contro l’agente scaraventandola contro il muro. Solo grazie al pronto intervento di altro personale di polizia e dell’Ispettore di reparto si evitava il peggio". Oliviero denuncia che "la detenuta non è nuova a questo tipo di atteggiamenti". "La situazione a Sollicciano è sempre più critica - dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato - Il personale è sempre meno e allo stremo".