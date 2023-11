Tentano il maxi taccheggio: ottomila euro di cosmetici nascosti nei borsoni sotto la frutta

Ha fatto incetta di cosmetici e frutta per circa 8.000 euro all’Esselunga di via del Gignoro, poi ha tentato di uscire senza pagare ma è stato arrestato. È finito così in manette un 38enne rumeno. Ad attirare l’attenzione della vigilanza privata era stata una donna che prima ha infilato nel carrello numerose confezioni di cosmetici, poi le ha nascoste con diversi pacchi di frutta e verdura presi nel reparto ortofrutta. Poi è entrato in scena il 38enne che dopo aver preso in consegna il carrello ricolmo di merce, secondo quanto ricostruito, si sarebbe diretto verso l’ingresso del supermercato confondendosi con gli altri clienti che entravano. Una volta fuori, è stato raggiunto e fermato dai vigilantes e la volante di zona è subito intervenuta. Il valore della merce, restituita allo store, ammontava a 7.956,75 euro. Gli investigatori ora indagando per identificare la donna, che è riuscita a far perdere le proprie tracce.